Il ministro Foti a Brugnato: “Aree interne: non si tratta solo di conservare il passato, ma di costruire un futuro fatto di borghi vivi”

Stamani Tommaso Foti, ministro per li Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione del governo Meloni, esponente di Fratelli d’Italia, ha visitato Brugnato, uno dei territori inseriti nella Strategia nazionale per le Aree interne. Il ministro ha fatto tappa in Comune, quindi al centro congressi per l’incontro pubblico dal titolo: “L’impegno di Fratelli d’Italia per lo sviluppo delle aree interne”. Nel corso della visita brugnatese anche l’incontro con il prefetto Andrea Cantadori.

