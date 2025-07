Inaugurato il Villaggio del Palio, al Molo Italia si incontrano tradizione, arte, sport e spettacolo

Taglio del nastro stasera per il Villaggio del Palio del Golfo, allestito al Molo Italia. Sarà attivo ogni serà dalle 18.00, fino a domenica 3 agosto compresa – la domenica della centesima edizione del Palio – e proporrà un connubio tra tradizione, arte, sport e spettacolo. In programma esposizioni imbarcazioni tradizionali con possibilità di visite, laboratori per bambini, attività tematiche sulla voga e la costruzione di barche in miniatura, dibattiti, interviste, incontri con vogatori e borgate, appuntamenti con arte e tecnologia. E ogni sera dalle 21.00 prenderà vita la PAL100 Arena, con musica live, performance artistiche e tanto intrattenimento; e non mancherà un’area ristoro per rinfrancare gola e stomaco.

