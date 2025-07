Liguria. Si è svolto a Roma il consiglio nazionale di Forza Italia al quale era presente l’assessore della Regione Liguria Marco Scajola.

Al centro del vertice il documento politico, approvato all’unanimità, nel quale per la prima volta saranno previsti i congressi per eleggere in ogni regione il segretario locale che verrà quindi eletto dalla base.

» leggi tutto su www.ivg.it