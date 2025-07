Messa in suffragio del vescovo Staffieri nel settimo anniversario della scomparsa

Sette anni fa, il 31 luglio 2018, si spegneva alla Spezia, dopo una lunga malattia, il vescovo emerito Bassano Staffieri. Nato a Casalpusterlengo di Lodi il 6 settembre 1931, era diventato vescovo di Carpi, in Emilia, l’11 luglio 1989. Dieci anni dopo, il 10 luglio 1999, era stato trasferito alla sede della Spezia – Sarzana – Brugnato, dove fece il suo ingresso nel mese di settembre. Dopo la rinuncia per raggiunti limiti di età, avvenuta nel 2007, aveva scelto di continuare a risiedere in diocesi, rimanendovi sino alla morte. Ora è sepolto nella cripta dei vescovi sotto la cattedrale spezzina di Cristo Re. Giovedì, in occasione dell’anniversario della morte, una Messa di suffragio sarà celebrata alle 18.30 dal vescovo Luigi Ernesto Palletti nella cripta della cattedrale. Tutti i fedeli sono invitati ad intervenire.

