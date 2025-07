A chi non è capitato almeno una volta di innamorarsi di un tappeto, acquistarlo e scoprire che non aveva nulla in comune con la propria casa? Sì, perché quello che potrebbe sembrare un semplice acquisto, in realtà richiede un minimo di riflessione. Un tappeto sbagliato, infatti, può compromette l’estetica dell’intera casa. Dunque, ecco gli errori più comuni da evitare e alcuni utili consigli per trovare il modello perfetto.

Scegliere il tappeto della misura sbagliata

» leggi tutto su www.ivg.it