Piciocchi in Valbisagno con i ‘Sì Skymetro’: “Giunta Salis irresponsabile”

Genova. L’ex sindaco reggente Pietro Piciocchi, oggi consigliere comunale di Vince Genova, ha visitato sabato mattina alcuni cittadini della Valbisagno per discutere dello Skymetro e ribadire il suo sostegno al progetto, come noto contrastato dalla giunta della sindaca Silvia Salis.

“Martedì porteremo in consiglio comunale la discussione sull’ordine del giorno – ha detto Piciocchi – per chiedere alla giunta Salis di assumersi fino in fondo le proprie responsabilità. Dire no allo SkyMetro non è solo una scelta politica, ma comporta anche gravi implicazioni legali: c’è il concreto rischio di dover restituire quasi 20 milioni di euro al Ministero, con potenziali ricadute pesantissime per le casse del Comune”.

