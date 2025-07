Ponzanelli: “A Sarzana un mese di grande musica”

“Abbiamo vissuto – e stiamo ancora vivendo – un mese di grande musica. Dalla lirica del Sarzana Lirica Festival ai concerti sinfonici con l’Orchestra del Teatro Carlo Felice, tra le più importanti istituzioni musicali del Paese, che da alcuni anni ha scelto Sarzana come spazio ideale. Ancora, da oggi, il Lerici Music Festival in Fortezza Firmafede – che da un anno ha scelto Sarzana come seconda casa – e il XXX Festival Musicale Città di Sarzana, capace di regalare sempre concerti intimi e raffinati. Le nostre piazze, la Fortezza, la grande bellezza della Cattedrale: spazi che diventano musica, arte, emozione”. A parlare, in un intervento diffuso in queste ore, è Cristina Ponzanelli, sindaco di Sarzana.

“Un grazie agli artisti internazionali che hanno portato qui il loro talento – prosegue la nota della prima cittadina -, alla Diocesi che ha messo a disposizione i suoi luoghi nell’anno giubilare al Sarzana Lirici e al Music Festival, e a tutto il nostro straordinario tessuto associativo e culturale che ogni giorno, dal basso, produce cultura vera, attrattiva e capace di coinvolgere grandi istituzioni e musicisti”.

