Prevenzione e formazione, Arboscello (PD): “Risorse dedicate per diffondere la formazione su tecniche salvavita nelle scuole”

Liguria. “È stato approvato all’unanimità dal consiglio regionale della Liguria il mio ordine del giorno, sottoscritto congiuntamente da tutti i gruppi consiliari, che impegna la Giunta regionale a stanziare almeno 300 mila euro per sostenere le associazioni attive sul territorio nella diffusione e sensibilizzazione delle tecniche salvavita, con particolare attenzione agli istituti scolastici e al comparto pediatrico”. Così il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello dopo che è entrata nel bilancio di assestamento la sua richiesta di sostegno alla diffusione delle tecniche salvavita.

“Da anni, encomiabili realtà locali portano avanti con dedizione e spirito civico progetti sul tema di altissimo valore sociale, nonostante le difficoltà, soprattutto dopo la pandemia. Con diverse associazioni nate sui territori dopo tragici eventi, anche familiari, che hanno trasformato la sofferenza in un impegno e in una missione collettiva per dotare le scuole di defibrillatori e formare personale scolastico e studenti”.

