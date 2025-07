Recco: in Croce Verde apre un ambulatorio infermieristico

Da Andrea Revello, presidente Croce Verde Recco

Interessante novità in Croce Verde a Recco. Dal 2 agosto apre, nella sede di via Milite Ignoto 17, un ambulatorio infermieristico a disposizione di tutti, residenti e non. Le prestazioni disponibili nell’ambulatorio sono la misurazione dei parametri vitali (pressione arteriosa, saturazione, glicemia, frequenza cardiaca); il posizionamento e il controllo dei cateteri vescicali; il trattamento, la medicazione e la cura di lesioni da pressione, lesioni vascolari, ferite post intervento chirurgico, rimozione punti di sutura; l’assistenza ai portatori di sondino nasogastrico, catetere vescicale, peg; la preparazione e la somministrazione di terapia farmacologica parenterale e endovenosa; la rimozione di tappi cerume, la rimozione di rostri da zecca; il controllo e le cure ordinarie: pelle, drenaggi, sostituzione sacche, ecc.

Le prestazioni vengono svolte sempre in stretta collaborazione e su indicazioni dei medici curanti.

Il nuovo servizio è a pagamento ed è offerto da infermieri qualificati che possono risolvere le problematiche semplici di salute (il cosiddetto “acuto banale”) con la massima comodità per il paziente. Si tratta di un ampiamento dei servizi che Croce Verde Recco mette a disposizione della popolazione, sempre nel solco della centenaria missione di solidarietà che la contraddistingue.

Inizialmente l’ambulatorio sarà aperto il martedì, il giovedì e il sabato mattina non festivi, dalle 10 alle 12.

» leggi tutto su www.levantenews.it