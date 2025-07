Recco: in moltissimi a San Rocco per dire addio a Biagio

La pioggia non ha fermato le tante persone che hanno voluto dire addio a Biagio Palombo, il ristoratore titolare de “La Baracchetta”, simbolo dello sviluppo di Recco dalla ricostruzione del paese bombardato ad oggi. Chiesa di San Rocco gremita, molti sono stati costretti a seguire la cerimonia, amplificata, sul sagrato. La Messa è stata concelebrata dal parroco Antonio Servetto, da don Giuseppe Guastavino e da don Marco Fazio. Indicativo il fatto che oltre all’attuale sindaco Carlo Gandolfo, fossero presenti molti suoi predecessori: Giorgio Pesce; Giovanni Rainero; Luciano Port; Gianluca Buccilli e Dario Capurro. C’erano poi colleghi ristoratori, amici, clienti, molti membri del Consiglio comunale e della giunta. Al termine della Messa ha preso la parola il sindaco Carlo Gandolfo per ricordare la figura di Biagio, assessore per dieci anni, presidente della Pro loco, ideatore e sostenitore di tante iniziative.

Ha quindi preso la parola la figlia Giovanna, che ha ricordato come il papà avesse iniziato a lavorare a 8 anni portando la spesa a casa delle persone facoltose; poi il lavoro di straccivendolo finché, a 14 anni, il panificatore Lorenzo Moltedo gli offrì di entrare a lavorare nel suo forno. Lui, consigliato dalla mamma, accettò perché, pur guadagnando meno, aveva la possibilità di imparare un mestiere. Poi la grande intuizione di realizzare “La Baracchetta” in riva al mare ed una faticosa, vorticosa crescita nonostante alcune gelosie e colpi bassi.

