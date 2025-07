Recco: nuovo regolamento per il mercato comunale, più sicurezza

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Nell’ultimo consiglio comunale è stata approvata la modifica al regolamento che disciplina lo svolgimento del mercato settimanale. “Se dovessi dare un titolo a questo provvedimento – spiega l’assessore al commercio Giuseppe Rotunno – sarebbe tutto cambia senza che nulla cambi. Nulla cambia perché il mercato rimane nella stessa area di sempre. Tutto cambia perché interverremo per migliorare la sicurezza, che è probabilmente l’aspetto più importante di ogni altro”.

I banchi verranno ricollocati e avranno dimensioni variabili in modo da garantire, in ogni via e piazza occupate dal mercato, una carreggiata libera di 3,5 metri, consentendo così il transito dei mezzi di soccorso. Verranno poi installati nuovi idranti e una colonnina elettrica che permetterà ai banchi frigo di allacciarsi ed eliminare i generatori diesel.

“Tutto questo verrà poi certificato in un apposito piano redatto da un professionista del settore – conclude il sindaco Carlo Gandolfo – con l’indicazione delle vie di fuga, della cartellonistica prevista per legge e quant’altro necessario a garantire la sicurezza di operatori, residenti e frequentatori del mercato. Perché questo è l’obiettivo che ci sta più a cuore e che intendiamo raggiungere con grande determinazione”.

