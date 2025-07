“Santa”: presentata a Beniamino Gavio, l’ambulanza che ha regalato

Questa mattina, la Croce Verde di Santa Margherita, si è recata in porto con la nuova ambulanza per presentarla al benefattore che ne ha consento l’acquisto e ringraziarlo. Si tratta di un nome noto anche per la sua generosità: Beniamino Gavio, attraccato con la sua barca, un Baglietto, al molo. L’imprenditore, presente con la moglie e madrina Michela Gavio e il figlio Marcello, ha gradito la visita. Erano tra gli altri presenti Angelo Bottino, Adriano Bena che ha rivestito un ruolo importante e l’equipaggio del Baglietto, al molo.

