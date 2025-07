Serie D. Cairese, Elisa Vico: “Giocatori liguri e bravi per alzare il livello in Val Bormida”

La Cairese ha, da pochi giorni, iniziato la preparazione per la seconda stagione consecutiva in serie D. La vicepresidente Elisa Vico afferma che l’obiettivo del campionato in arrivo sarà quello di divertirsi ed arrivare il più in alto possibile.

Avete puntato su tanti profili liguri. Come mai questa scelta?

“Il nostro progetto è quello di alzare il livello in Val Bormida anche dopo la scomparsa di numerose società importanti che si trovavano in Serie D. Quindi abbiamo provato a far ritrovare proprio qua i migliori profili del territorio; sono stati loro, come abbiamo visto con la salvezza l’anno passato, che hanno dato qualcosa in più perché sentono l’appartenenza con la squadra.”

