Dall’ufficio stampa Comune Sestri Levante

“È stato un onore partecipare per esprimere la vicinanza dell’Amministrazione e di tutta la città di Sestri Levante e onorare la memoria di un grande esempio di integrità e di dirittura morale. Francesco Coco viene solitamente ricordato come un servitore dello stato fino al sacrificio della propria vita. A me piace ricordarlo, prima di tutto, come un uomo che ha avuto il coraggio della scelta giusta”.

» leggi tutto su www.levantenews.it