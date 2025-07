Tpl, Pci: “Peracchini si dimetta e si apra immediatamente una nuova procedura di affidamento”

“Da oltre un anno come Partito Comunista Italiano denunciamo pubblicamente, attraverso media e social, i gravi disservizi che affliggono il trasporto pubblico locale, gestito da Atc con la complicità dell’amministrazione provinciale e sotto la responsabilità politica del presidente Pierluigi Peracchini. L’ultima notizia è particolarmente grave: alcuni mezzi della ditta appaltatrice dei servizi Atc sono stati fermati poiché non in regola con le revisioni obbligatorie previste dalla legge. A questo fatto già inaccettabile, si aggiungono altre criticità strutturali e amministrative: assenza di trasparenza nell’affidamento della gara; mancanza di controllo da parte dell’amministrazione; ritardi nel subentro del nuovo gestore e nell’acquisto dei mezzi; ritardi e tagli nei servizi, a scapito dei cittadini”. Si apre così una nota diffusa dalla segreteria della federazione spezzina del Partito comunista italiano.

“I risultati di questa gestione sono sotto gli occhi di tutti: mezzi nuovi abbandonati nei depositi, trasporto pubblico inefficiente, utenti lasciati senza alternative, soprattutto nelle zone periferiche e nei collegamenti extraurbani – aggiungono dal Partito comunista italiano spezzino -. La gestione di Atc è chiaramente fallimentare. Questa amministrazione ha dimostrato incompetenza e irresponsabilità. Il presidente Peracchini ha perso ogni credibilità, deve dimettersi”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com