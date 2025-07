Tutto esaurito al trentennale del Lunezia. Premio alla carriera per Rita Pavone, riconoscimento per il pop d’autore a Francesca Michielin

Tutto esaurito in platea e pubblico numeroso anche all’esterno di Piazza Gramsci ieri sera ad Aulla per il trentennale del Premio Lunezia. Numerose le autorità presenti: prefetto, questore, comandante dei carabinieri, comandante della Guardia di Finanza locale, compagnia dei carabinieri di Pontremoli, sindaci e assessori della Lunigiana. Al trentennale del Lunezia avrà anche uno spazio speciale il video-saluto del ministro alla Cultura, Alessandro Giuli, un messaggio che si aggiunge al patrocinio del ministero e, per la prima volta, ad un contributo economico. “Siamo lusingati che la massima autorità delle istituzioni nel campo culturale ci conceda un video saluto per il nostro Trentennale”, commenta De Martino. Ma andiamo ai premiati…

Rita Pavone è la vincitrice del premio Lunezia 2025 alla carriera, per il valore musical-letterario delle sue opere. Un’esplosione di energia, la Pavone ha ricevuto il premio dal primo cittadino di Aulla, Roberto Valettini: “Non avrei mai pensato che mi sarei onorato di conferire il premio a lei che negli anni è stata un mio idolo musicale”, ha detto Valettini. Questa la motivazione del riconoscimento, letta dal patron De Martino, co-conduttore insieme a Riccardo Benini: “Rita Pavone è molto più di una voce: è un fenomeno intergenerazionale, una costellazione viva nel firmamento della musica italiana e internazionale. Dalla ‘Zanzara di Torino’ a icona planetaria del pop, ha attraversato decenni, lingue e stili con un’energia ineguagliabile, senza mai smarrire l’identità profonda di una ragazza con cuore ardente e grinta autentica. Dal successo folgorante di Cuore al coraggio teatrale di La strada, dalla leggerezza di Gian Burrasca alla potenza di Resilienza 74, la sua voce ha danzato tra generi, scenari e culture, imprimendo emozione, ironia e resistenza in chiunque l’abbia ascoltata. Il Premio Lunezia, nel suo trentennale, onora così una regina indomita della melodia, un’artista che ha fatto dell’arte una battaglia d’amore. Rita Pavone è un inno al coraggio di restare sé stessi. Sempre”.

