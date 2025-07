Val d’Aveto: targa per ricordare i soggiorni di Francesco Coco

Dal Parco dell’Aveto

Oggi, sabato 26 luglio, Il Parco dell’Aveto ha organizzato un evento commemorativo per ricordare il Procuratore Generale della Repubblica Francesco Coco, assassinato dalle Brigate Rosse a Genova, l’8 giugno 1976, presso il Rifugio “Casermette del Penna”, nel Comune di S. Stefano d’Aveto, luogo frequentato da Coco per le vacanze estive. Nei pressi del Rifugio verrà posizionata una targa commemorativa. Un gesto di memoria e riconoscenza per rinnovare la tradizione degli incontri e rendere omaggio a una figura che ha dato la vita per la giustizia, la libertà e lo Stato.

L’appuntamento alla cerimonia è fissato alle ore 11.00 presso il Rifugio “Casermette del Penna”, nel Comune di S. Stefano d’Aveto.

» leggi tutto su www.levantenews.it