Genova. “Le zanzare rischiano di essere un incubo per la nostra estate in tutta Europa”. A parlare, e mettere in guardia, è l’infettivologo Matteo Bassetti, in giorni in cui nel Lazio aumentano i casi autoctoni di virus West Nile.

Virus West Nile, in Lazio focolaio di casi autoctoni

