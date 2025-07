Alberi tagliati a Brignole, scoppia un nuovo caso. Lunedì la protesta: “Ripetuti gli stessi errori”

Genova. Cambia il colore della giunta a Palazzo Tursi ma non si spengono le proteste contro il taglio di alberi a Genova: a diventare un caso sono – ancora una volta – gli storici pini dei giardini di Brignole, già protagonisti di un analogo caso estivo quasi un anno fa, quando Aster decretò che 15 esemplari dovevano essere eliminati in quanto pericolanti, come dimostravano le analisi specializzate.

Adesso il copione si ripete: lunedì notte, come annunciato ieri dal Comune, partiranno i lavori per l’abbattimento di altre tre piante lungo viale Thaon di Revel “a causa della gravità delle lesioni riscontrate a seguito dell’indagine a trazione controllata e vista l’impossibilità di attuare una riduzione della chioma”. Una “decisione inevitabile – ha affermato l’assessora al Verde Francesco Coppola -. La relazione tecnica di Aster rileva un rischio concreto e non potevamo permetterci di aspettare: non veniva garantita la sicurezza per chi ogni giorno attraversa quella zona. Di qui la scelta di procedere e di darne, il prima possibile, comunicazione alla cittadinanza”. Poco prima, peraltro, era stata comunicata la stessa sorte per otto lecci “fortemente compromessi” nella stessa area, da abbattere nei giorni successivi.

» leggi tutto su www.genova24.it