Barriere architettoniche, il Pd attacca Cimino: “Otto anni di inerzia, ora solo proclami”

“Come Unione comunale del Partito democratico, proviamo sconcerto e preoccupazione per le ultime esternazioni dell’assessore Pietro Antonio Cimino in risposta al presidente della Consulta disabili provinciale, che ha denunciato la sostanziale inerzia di questa amministrazione nell’abbattimento delle barriere architettoniche nella nostra città. Nuovamente l’assessore Cimino parla di sopralluoghi, rilievi, progetti, come se in questi ultimi 8 anni al governo della città ci fosse stato qualcun altro e iniziasse oggi a prendere contatto con le sue questioni più urgenti.

E la rimozione delle barriere architettoniche, che limitano la piena accessibilità degli spazi urbani, è una di queste urgenze. “Nessuno dovrebbe essere messo nella condizione di dover rinunciare ad andare a scuola o al lavoro, a partecipare a un concerto o a una manifestazione solo perché non sono previsti strumenti appropriati di accesso”, ci ricorda il nostro presidente Mattarella.

