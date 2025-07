Giubileo 2025, Savona città accogliente per i 1700 giovani spagnoli che l’hanno scelta come tappa ligure

Savona. Bandiere a tinte rosse e gialle che sventolavano sulle spiagge di Savona, le vie del centro “invase” da cori spagnoli, tanti giovani tutti insieme come forse non si erano mai visti nella città. Infine piazza Sisto IV “addobbata” per l’occasione, con un palco che è stato teatro della messa di ieri sera, sabato 26 luglio.

Una grande festa quella che ha preso vita tra le vie della città della Torretta. Ma si è respirata anche tanta fede. Tutto questo grazie ai 1700 giovani, provenienti dall’Arcidiocesi di Madrid, che hanno deciso di fare tappa a Savona prima di ripartire questa mattina, ore 7.30, direzione capitale per assistere al Giubileo dei Giovani 2025.

» leggi tutto su www.ivg.it