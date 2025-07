Il Picco si scalda: tre partite in undici giorni contro Viareggio, Vis Pesaro e Sampdoria

La striscia delle amichevoli estive non si concluderà con il ritiro alpino per lo Spezia Calcio. La squadra di Luca D’Angelo, che oggi pomeriggio incontra il Lecce a Bressanone e tra tre giorni ospiterà il Cittadella al Mulin da Coi, si appresta ad affrontare due partite di avvicinamento al primo match ufficiale della stagione: la sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria del 18 agosto.

Le avversario saranno Viareggio (7 agosto, 18.30) e Vis Pesaro (10 agosto, 18.30), entrambe attese allo stadio “Alberto Picco”. Per il primo match le modalità di accesso allo stadio “saranno rese note in un secondo momento” fa sapere il club. La seconda partita sarà invece a porte chiuse, visto che quel giorno in città ci sarà anche lo spettacolo delle Frecce Tricolori nell’ambito dei festeggiamenti per il centenario del Palio del Golfo.

