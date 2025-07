Inchiesta polizia locale, ora gli agenti denunciano le vittime: “Affermazioni palesemente false”

Genova. Colpo di scena nell’inchiesta sui presunti abusi della polizia locale a Genova. Nei giorni scorsi alcuni dei 15 agenti indagati hanno presentato una controdenuncia per calunnia nei confronti dei cittadini stranieri che hanno riferito di essere stati picchiati dai vigili. Quelle affermazioni, si legge nell’esposto scritto dagli avvocati Maurizio e Andrea Tonnarelli e Fabrizio Maggiorelli, sarebbero “palesemente false”.

Nelle scorse settimane, durante l’incidente probatorio davanti al gip Giorgio Morando, le presunte vittime hanno confermato tutto con dettagli e foto alla mano, indicando gli autori. “Il numero 10 mi ha picchiato con un pugno, il numero 13 con il manganello”, ha spiegato ad esempio il 31enne S.T.. In aula è stato mostrato anche il video in cui lo si vede urlare dopo il pestaggio. Un 36enne egiziano, fermato per il furto di un telefono (reato da cui è stato poi assolto, così come dalla resistenza) ha raccontato delle botte subite, mentre nel verbale gli agenti hanno scritto “atti di autolesionismo“. E ha detto che gli è stata restituita solo la metà dei soldi sequestrati.

