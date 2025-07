Genova. Incidente questa sera in via Molassana, in corrispondenza della rotatoria “dei tonni”, dove uno scooter con due ragazze in sella si è schiantato contro un’auto ferma in coda.

È successo poco dopo le 20. Sono intervenute sul posto le ambulanze della Nuova Volontari San Fruttuoso e della Pubblica Assistenza Molassana, oltre a una pattuglia della polizia locale.

