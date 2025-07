La politica genovese in campo per Gaza. Pd: “Usciamo dal silenzio”, M5s: “Abbiamo fatto scuola”

Genova. Cresce la mobilitazione per fermare la guerra a Gaza e riconoscere formalmente lo Stato palestinese. I partiti di maggioranza a Tursi annunciano a gran voce il sì alla mozione che allineerà Genova ad altre città italiane e promuovono l’adesione all’iniziativa Ultimo grido per Gaza.

Per il Pd è fondamentale uscire “dal silenzio in modo simbolico oggi, e in modo politicamente netto ancora e sempre, per rompere l’indifferenza e sostenere anche così le innumerevoli iniziative dentro e fuori le assemblee elettive di tutto il mondo, che i nostri eletti, centinaia di associazioni e migliaia di cittadini stanno portando avanti da mesi, con troppo poco eco rispetto all’urgenza e all’importanza che la richiesta di interrompere immediatamente la strage a Gaza ha per l’intero sistema internazionale”

