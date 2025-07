Genova. Un ragazzo è stato denunciato dalla polizia dopo aver dato in escandescenze in una tabaccheria di corso Solferino, in zona Castelletto.

Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine il giovane, di nazionalità straniera, si è presentato sabato mattina in negozio per comprare le sigarette. Sospettando che non fosse ancora maggiorenne, la donna gli ha chiesto un documento per dimostrare l’età.

» leggi tutto su www.genova24.it