Lo Spezia dei titolari gioca alla pari con il Lecce. Vlahovic segna un gran gol, poi Camarda la vince nel finale

Finisce con una sconfitta di misura ma con tante buone indicazioni il secondo test amichevole dello Spezia, che in campo a Bressanone gioca alla pari con il Lecce e perde di misura nel finale, dopo la consueta girandola di cambi. Uno splendido gol di Vanja Vlahovic, il primo della sua avventura spezzina, aveva pareggiato l’iniziale vantaggio di Krstovic (calcio di rigore), ma una zampata di Camarda regala il successo alla squadra di Di Francesco.

Buonissima la prestazione del giovane attaccante serbo, che sembra trovarsi sempre di più con Di Serio, ma convince anche la difesa. Si rivede Salvatore Esposito, in campo per quasi tutto il match, con un buon passo nonostante la condizione ancora non ottimale. Circa duecento gli spezzini presenti a Bressanone, che hanno caricato la squadra per tutto il match, con grandi applausi anche nel finale.

