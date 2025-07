Il Concorso lirico internazionale di Portofino (Clip) vive la serata finale in piazzetta a Portofino con i finalisti della rassegna conosciuta in tutto il mondo del bel canto. Una serata magica con l’orchestra del Carlo Felice che emozione. In partenza i cantanti erano 92 appartenenti a 56 Paesi di tutti i continenti. Venerdì la finale al Teatro Sociale di Camogli. Stasera verranno premiati i vincitori: per loro si apre una carriera nei principali templi internazionali della musica lirica.

