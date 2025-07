Pubbliche assistenze, Natale: “Il centrodestra ne sta decretando la morte”

“Il centrodestra tira dritto nel proprio intento di terminare la fondamentale esperienza delle Pubbliche assistenze spezzine, che assicurano il sistema del soccorso e un’indispensabile serie di servizi sociosanitari per le fasce fragili e non solo? A oggi il mio emendamento che avrebbe posticipato l’entrata in vigore della legge regionale sui servizi funerari al 2026 non è stato inserito nell’ordine del giorno della commissione di lunedì 28 agosto come era stato promesso dalla giunta Bucci. Il tempo è quasi scaduto”. Lo denuncia Davide Natale, segretario ligure e consigliere regionale del Partito Democratico.

“I lavori delle commissioni si interrompono la prossima settimana. Mi sono fidato che un argomento così importante per la provincia spezzina non sarebbe stato trascurato, perché penso che la politica sia una cosa seria e quando si prende un impegno questo è legge. Evidentemente non è così per tutti. Ancora una volta il centrodestra ligure dice una cosa e ne fa un’altra. Senza il passaggio di domani in commissione il rischio è che non si arrivi in tempo a porre rimedio entro la scadenza del 30 settembre”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com