“Quella volta sul set con Michael Madsen”: l’art director savonese Anna Giudice ricorda l’attore recentemente scomparso

Los Angeles. “Lo conobbi nel dicembre del 2023”. Inizia il suo racconto così, Anna Giudice. Lei che ha lasciato Savona e oggi vive in California, con il marito varazzino Fabio Del Percio, scenografo, a Los Angeles. Un ricordo personale di Michael Madsen, l’attore statunitense scomparso a inizio luglio. Celebre anche per aver lavorato con il regista Quentin Tarantino in film come Le iene, Kill Bill, The Hateful Eight e C’era una volta a… Hollywood, per citarne alcuni. “Nel 2024 abbiamo lavorato insieme a due film indipendenti, insieme a mio marito, Fabio Del Percio production designer, e abbiamo vissuto con lui momenti intensi sul set, sia sul piano professionale, sia umano, che oggi assumono un valore ancora più profondo”.

Era il dicembre del 2023. Los Angeles. “Ci siamo conosciuti in quell’occasione. Le riprese di Monster Mash, una produzione dell’Asylum, casa specializzata in reinterpretazioni low-budget di classici cinematografici. Il film appartiene al genere monster movie e mette in scena figure iconiche come Dracula, la Mummia e il Lupo Mannaro. Madsen interpretava il Dottor Frankenstein, figura centrale di questo universo grottesco e volutamente kitsch. In quel progetto ho lavorato come direttore artistico – spiega l’art director e docente universitaria di Cinema e Design a IVG – occupandomi della progettazione scenografica e della progettazione degli oggetti di scena, mentre mio marito, Fabio, production designer, ha curato l’intera costruzione dell’universo visivo”.

La coppia savonese conserva un bellissimo ricordo di Madsen. “Qualche mese dopo, io e Fabio abbiamo lavorato nuovamente con Madsen in Mr. Wonderful, film indipendente diretto da Marc David. A differenza del progetto precedente, Mr. Wonderful è una narrazione più intima e drammatica: racconta il declino di un uomo (interpretato da Madsen) che cerca di dare senso alla propria esistenza e di ricostruire i rapporti con il padre e il figlio. Anche in questo caso ho firmato la direzione artistica, Fabio era invece il capo dipartimento artistico e scenografo, e ho partecipato anche come produttore associato”.

