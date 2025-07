Rapallo: domani a Valle Christi, concerto pro Unione Italiana Ciechi

La musica vince su tutto, anche l’handicap: e favorisce l’inclusione. Lunedì 28 luglio alle ore 21.30, il complesso monumentale di Valle Christi a Rapallo farà da cornice a “Una Storia Normale”, un concertospettacolo (tutto attaccato) che promette di unire musica leggera, emozioni profonde e un forte messaggio di inclusione sociale. L’evento, inserito nelle programmazioni del Valle Christi Festival (giunto alla sua XXIIIª edizione) e di Valle Christi Jazz (Xª edizione), avrà un cuore solidale: l’intero ricavato sarà infatti devoluto all’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti – Sezione di Chiavari.

Nato dal desiderio di “comusicare”, ovvero di comunicare attraverso il potere universale della musica, lo spettacolo prende vita da sedici canzoni inedite. Queste tracce originali, legate a momenti significativi della vita dell’autore Fabrizio Pagliettini, raccontano in oltre quarant’anni di scrittura musicale esperienze intime trasformate in narrazioni universali, toccando temi come l’amore, il dolore, l’amicizia, l’abbandono, la speranza, il ricordo e il rispetto delle proprie radici. È un viaggio tra ricordi personali, cadute e rinascite che parla a tutti.

» leggi tutto su www.levantenews.it