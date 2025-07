Rapallo: investito pedone 74enne. Carasco: ferito centauro 18enne

Diversi gli incidenti stradali avvenuti ieri.

Tra gli altri alle 19.30 in via Mameli a Rapallo, un pedone di 74 anni è stato investito da un’auto. In un primo tempo gli è stato assegnato il codice rosso. poi derubricato in giallo; ha riportato tuttavia la frattura del femore ed è stato trasportato al pronto soccorsi di Lavagna. Presente il medico del 118 e i Volontari del soccorso di Sant’anna. A rilevare l’incidente per ricostrire l’esatta dinamica ed accertare le responsabilità, la polizia di Stato.

» leggi tutto su www.levantenews.it