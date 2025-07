Ricerche in mare tra Fiumaretta e Marinella per un uomo sparito mentre era su una scogliera

Momenti di grande apprensione tra Fiumaretta e Marinella intorno alle 15, dove sono scattate le ricerche per un uomo di 83 anni sparito mentre si trovava su una scogliera con la moglie dopo una passeggiata. La donna lo ha perso improvvisamente di vista e non trovandolo sono scattate le ricerche, anche in mare. Sul posto è giunta a tutta velocità una motovedetta della Guardia costiera, che ha iniziato a perlustrare lo specchio d’acqua tra i Bagni Tamerici e lo stabilimenti Anmi, a circa venti metri dalla riva. In mare sono entrati anche alcuni bagnini con i pattini di salvataggio, impegnati nelle ricerche tra onde e correnti.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com