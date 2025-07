Vado Ligure. Iniziano i primi test pre campionato per il Vado di mister Roselli. Appuntamenti importanti per continuare i preparativi per la prossima stagione.

Si parte sabato prossimo con la sfida alla Vogherese, poi il 9 agosto contro l’Under 19 della Virtus Entella, il 14 agosto contro il Fossano e il 19 agosto si conclude il programma con la partita tra i rossoblù e l’Arenzano di Matteo Cocco.

