Tensioni in Medio Oriente, Costa Crociere cancella le rotte per Dubai e gli Emirati Arabi

Liguria. Niente crociere a Dubai o negli Emirati Arabi. Lo ha deciso Costa Crociere alla luce della situazione in Medio Oriente, “che – spiega la compagnia – è attualmente fluida e rimane imprevedibile per il prossimo futuro”. Da qui la decisione di modificare l’offerta per la prossima stagione invernale 2025/2026.

Nello specifico, Costa ha deciso di non operare gli itinerari originariamente programmati negli Emirati Arabi Uniti a bordo di Costa Toscana e quelli da e per Dubai. Di conseguenza, anche le relative crociere di “posizionamento” verso Dubai nell’autunno 2025 e viceversa nella primavera 2026 non saranno operate.

