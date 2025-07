Una nuova sede per l’Aias di Savona, il Comune si appella alla Regione perché partecipi a un tavolo di lavoro

Savona. C’è un fermento di iniziative attorno al destino dell’Aias, l’associazione savonese che si occupa di 350 disabili, in particolare in età evolutiva, e che ha bisogno di sostegno immediato per proseguire l’attività, ma soprattutto di ricostruire una nuova sede in via Famagosta per cui, in sintesi, serve circa un milione di euro, che potrebbe arrivare tramite fondi regionali destinati a questi scopi.

Nel precedente “Pensiamoci” sull’argomento, IVG aveva invitato Comune e Regione ad abbandonare le polemiche, più o meno politiche, vista la delicatezza del tema, ipotizzando anche un contatto diretto tra il sindaco di Savona Marco Russo e il presidente della Regione Marco Bucci, come avvenuto in passato per altre pratiche.

