A Fiumaretta prende il via “Voci di sport”, prima serata con Giuseppe Saronni

Prende il via, dal 29 luglio, la prima edizione di “Voci di sport”, appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del settore. Una rassegna in tre serate che animerà il lungofiume di Fiumaretta, in via del Pilota. Gli eventi inizieranno alle ore 21 con ingresso gratuito grazie al supporto di IronFox Garage. Personaggi del mondo dello sport, dai dirigenti ai tecnici, dagli atleti ai giornalisti sportivi, discuteranno di questo appassionante universo con leggerezza alla ricerca di curiosità e aneddoti. Per questa prima edizione gli organizzatori hanno pensato di mettere l’accento su due sport tra i più amati: il ciclismo e il calcio. Per la prima serata, martedì 29 luglio, i protagonisti saranno Giuseppe Saronni, dirigente sportivo, ciclista professionista dal 1977 al 1990, che vinse due Giri d’Italia, una Milano-Sanremo, un giro di Lombardia, una Freccia Vallone e un campionato del mondo su strada e Cordiano Dagnoni, presidente della Federazione Ciclismo. A moderare questo primo appuntamento Gianluca Tinfena. La seconda serata si terrà giovedì 31 luglio e sarà dedicata al magnifico mondo del calcio. Protagonista Giovanni Bruno, editorialista SKY, in un dialogo a tutto tondo con Lele Adani, ex calciatore di Brescia, Fiorentina e Inter con cinque presenze in Nazionale; oggi commentatore televisivo sulla Rai. Terza e ultima serata martedì 12 agosto, con un nuovo focus sul mondo del ciclismo. Sul palco ci sarà ancora Giovanni Bruno, in dialogo questa volta con Riccardo Magrini, ex ciclista professionista, vincitore di una tappa al Giro d’Italia e una al Tour de France, oggi commentatore televisivo su Eurosport e Davide Cassani, anche lui ex ciclista professionista e commissario tecnico della nazionale di ciclismo e commentatore televisivo sulla Rai.

L’articolo Ad Aulla sono iniziati i lavori di riqualificazione delle case popolari della Ragnaia proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com