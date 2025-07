Ad Aulla sono iniziati i lavori di riqualificazione delle case popolari della Ragnaia

Sono ufficialmente iniziati i lavori di riqualificazione del complesso di edilizia popolare di Via Pioli angolo Via Casciari, nel quartiere della Ragnaia. L’intervento, dal valore complessivo di oltre 1,2 milioni di euro, interesserà sette fabbricati per un totale di 28 abitazioni popolari.

Nei giorni scorsi, il presidente di E.R.P. Massa Carrara S.p.A., Luca Panfietti, ha effettuato un sopralluogo nel cantiere insieme al sindaco di Aulla Roberto Valettini. Ad accompagnare il presidente era presente anche il Direttore Generale di ERP, Paolo Bechi, mentre sul posto erano già attivi gli operai con il direttore dei lavori, l’architetto Massimiliano Puntelli.

