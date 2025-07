Alberi tagliati, Coppola lancia il modello Padova: “Comprendo gli ambientalisti, sì alle perizie indipendenti”

Genova. “Il modello Padova è esattamente quello che abbiamo in mente. Pensiamo sia giusto e che non possa certamente fare male avere un parere qualificato in più quando si tratta di decidere se tagliare un albero o meno. Va solo studiato il metodo migliore per riuscirci”. A dirlo, rispondendo alle polemiche scaturite in questi giorni sull’ennesimo taglio di alberi in zona Brignole, è Francesca Coppola, assessora al verde in quota Avs. Stasera alle 21, in occasione dell’inizio dei lavori di abbattimento di altri tre pini in viale Thaon di Revel, il gruppo Genova contro il degrado ha convocato un presidio di protesta.

“Sono assolutamente solidale con le associazioni ambientaliste che in questi giorni hanno espresso perplessità al riguardo e che sono certa non mancheranno anche in futuro, come è giusto che sia vista l’importanza degli alberi e del verde per le nostre vite – precisa Coppola -. Ne vengo da quel mondo, e ogni volta che bisogna tagliare un albero mi piange il cuore, quindi non solo comprendo le loro istanze ma in gran parte le condivido. Purtroppo però il patrimonio arboreo genovese è vetusto e anni di gestione al risparmio associata al cambio climatico hanno provocato danni irreparabili. Ci sono tagli che sono inevitabili, anche per evitare che accadano nuovamente tragedie come quella di piazza Paolo da Novi, dove il crollo di una palma ha causato la morte di Francesca Testino”.

