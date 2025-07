Allagamenti e danni alle attività commerciali a San Terenzo, automobilista rimane bloccato in un sottopasso ad Arcola

Pioggia, temporali, danni a San Terenzo di Lerici, una tragedia scampata in un sottopasso ad Arcola per un uomo che si è ritrovato con l’auto bloccata in acqua. Questo rimane della forte ondata di maltempo che prima dell’alba ha colpito la provincia spezzina. La perturbazione, con 65mm di pioggia registrati in un’ora da Arpal alla Rocchetta, sì è concentrata sul territorio comunale lericino dove i Vigili del fuoco sono entrati subito in azione, rendendo necessario anche un cambio turno sul posto.

