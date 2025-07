Asl 5: Bergamaschi nuovo responsabile della Medicina legale, Barbieri al comando di Autorizzazione, Accreditamento e Qualità delle strutture

Asl 5 ha nominato il dottor Gian Ercole Bergamaschi responsabile della Ssd Medicina Legale e la dottoressa Simonetta Barbieri responsabile della Ssd Autorizzazione, Accreditamento e Qualità delle Strutture sanitarie e sociosanitarie, entrambe strutture afferenti al Dipartimento di Prevenzione.

Il dottor Gian Ercole Bergamaschi si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Milano e successivamente specializzato in Medicina Legale all’Università degli Studi di Parma.

Dal 2004 al 2005 è stato medico incaricato di Attività Territoriali Programmate presso il Servizio Tossicodipendenze dell’Azienda USL di Reggio Emilia. Dal 2010 al 2019 è stato medico specialista convenzionato esterno presso CML INPS di Massa-Carrara, di Pisa e della Spezia. Dal 2004 al 2005 e dal 2017 al 2019 è stato medico specialista presso l’Istituto di Medicina Legale dell’Università degli Studi di Parma svolgendo attività necrosettoria e consulenza tecnica presso diverse Procure delle Repubblica. Dal 2015 al 2016 è stato medico specialista componente della commissione medico-legale di verifica del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la Liguria. Dal 2019 è dirigente medico presso la SSD Medicina Legale di Asl 5 di cui oggi è responsabile.

