Calcio, Savona. Il primo giorno di Cola: “Preso i giocatori per vincere, ora bisogna far funzionare la squadra”

Inizia ufficialmente questa sera, 28 luglio, la stagione del Savona. Una prima settimana di allenamenti facoltativi in vista dell’inizio ufficiale il 4 agosto. Ma saranno già 18 i giocatori a disposizione di mister Emanuele Cola. Facoltativi solo per chi potrà prendere parte a tutte le sedute della preparazione. Un dettaglio, ma che rende bene l’idea della volontà del club di restare un anno solo in Promozione. Per il tecnico si tratta della prima stagione dall’inizio alla guida di una prima squadra. Ma ci sono poche differenze rispetto a quando era arrivato lo scorso 31 ottobre: unico obiettivo vincere. Dopo aver fatto il pieno di entusiasmo alla festa degli ultras di sabato, nell’intervista rilasciata a IVG.IT Cola prova a tracciare a grandi linee il suo Savona e analizza il campionato di Promozione. Intanto, il mercato non si ferma. Sulle frequenze di radiomercato sembrano vicini due ulteriori innesti: il difensore centrale ex Cairese classe 2005 Emiliano Bellotti e un altro giovane difensore, il 2007 ex Ceriale Alessandro Cortesi. Giocatori con già buona esperienza che dovranno crescere in fretta anche grazie ai consigli dei più esperti, tra cui Michele Schirru. Notizia fresca, sarà lui a ereditare la fascia di capitano dal braccio di Garbini.

Mister, prima preparazione “dall’inizio”, come sarà impostata?

» leggi tutto su www.ivg.it