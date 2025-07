Camogli: Banda in concerto, “…aspettando la Stella Maris”

Sabato 2 agosto la Banda “Città di Camogli – Giacomo Puccini” terrà il suo tradizionale concerto d’estate “…aspettando la Stella Maris”, dedicato alla Madonna protettrice di chi va per mare, che sarà festeggiata domenica 3 agosto. Appuntamento alle 21.15 su in piazza Colombo (porto). Con il patrocinio del Comune.

L’ensemble musicale, diretto dal Maestro e direttore artistico Gian Carlo Dalorto, eseguirà un variegato programma: Marche de Triomphe e Preludio dal Te Deum di Charpentier; Music for the Royal Fireworks di Haendel; Il mattino e Nell’antro del re della montagna da Peer Gynt di Grieg; Toreador da Carmen di Bizet; Mexican Trumpets di Beck; The Mission di Morricone; In the Mood di Garland; At a dixieland jazz funeral di Spears.

» leggi tutto su www.levantenews.it