“Chiamami col mio nome”, la celebrazione della Nella al Villaggio del Palio

La celebrazione della Nella, storica imbarcazione vincente nel 1933 del Palio del Golfo con la borgata di Le Grazie, giunge a compimento con un gesto simbolico e potente: la scrittura del suo nome sulla prua, segno tangibile della rinascita e del legame con la memoria collettiva della città.

Dopo un attento lavoro di restauro, la barca è stata riportata al suo splendore originario grazie all’impegno di Cisita e degli allievi del corso saldocarpenteria navale (14 richiedenti asilo tra i 18 e i 25 anni, ospitati nei C.A.S. Centri Accoglienza Straordinaria della Spezia), che ha saputo unire competenze tecniche e rispetto per la tradizione.

La scritta del nome, momento conclusivo e identitario, sarà realizzata da Sabrina Godani, artista che collabora da tempo con il Cantiere Valdettaro, da sempre luogo di storia e maestria navale.

Un’occasione per celebrare non solo un’imbarcazione storica, ma anche la passione e l’orgoglio di una comunità che trova nel Palio del Golfo uno dei suoi simboli più autentici.

Appuntamento a martedì 29 Luglio, dalle 10 presso lo stand del Cisita nel Villaggio del Palio al Molo Italia.

