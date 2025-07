Dialogo con Red Canzian e Premio Narducci a Mariolina Ceriotti Migliarese alla Festa di Avvenire

Si terrà da sabato 26 luglio a domenica 3 agosto la 49^ edizione della Festa di Avvenire a Lerici, intitolata “Annunciare la Speranza”, che prevede, come ogni anno, un ricco calendario di eventi all’insegna del dialogo con il territorio e dell’impegno culturale e valoriale del quotidiano. Il titolo dell’evento richiama il percorso di riflessione e approfondimento avviato in occasione del Giubileo della Speranza, promosso da Papa Francesco e proseguito sotto il pontificato di Papa Leone XIV. Si parte il 26 luglio alle 18.30 con il consueto appuntamento della Santa Messa di inizio Festa presieduta dal Vescovo Mons. Luigi Ernesto Palletti nella chiesa parrocchiale di San Francesco.

Il 28 luglio, protagonista della serata (ore 21:15) Red Canzian, storico bassista e voce dei Pooh, produttore e interprete di spettacoli musicali di grande successo, tra cui il recente “Casanova”, rappresentato nella suggestiva cornice di Piazza San Marco a Venezia. Con oltre 100 milioni di dischi venduti e decine di riconoscimenti internazionali, si presenterà al pubblico in una veste più intima e personale, dialogando con Lucia Bellaspiga, inviata di Avvenire, a partire dal suo libro “Centoparole”. L’incontro offrirà uno spaccato autentico della sua vita artistica e umana, segnata da cortesia, profondità e disponibilità al confronto. Il 30 luglio alle 21.15 Mariolina Ceriotti Migliarese, medico neuropsichiatra, editorialista di Avvenire e membro dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, nonché Consultore del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, sarà ospite della serata dal titolo “Che bello essere perfettamente imperfetti”, condotta da Lucia Bellaspiga. Autrice di numerosi volumi tradotti in più lingue, la Dott.ssa Ceriotti affronterà con rigore scientifico e chiarezza comunicativa i grandi temi dell’attualità sociale e antropologica: dalla famiglia alla genitorialità, dalle relazioni affettive all’accoglienza, dalle nuove sfide educative alle questioni etiche emergenti. In questa occasione le sarà inoltre conferito il tradizionale Premio Narducci da parte del Vescovo Mons. Luigi Ernesto Palletti.

Il premio, istituito nel 1984, prende il nome dello storico direttore di Avvenire alla guida del quotidiano dal 1969 al 1980 e rappresenta un riconoscimento nazionale per l’impegno al servizio della verità e del bene comune. L’evento del 30 luglio sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina di Avvenire e TeleLiguria Sud.