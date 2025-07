I Vigili del fuoco della Spezia sono al lavoro per la messa in sicurezza del tetto e del campanile di Nostra Signora della Neve in Viale Garibaldi alla Spezia. Prima dell’alba, per la precisione alle 4.34, quando i boati del temporale hanno svegliato tutta la città, un fulmine si è abbattuto sul campanile.

