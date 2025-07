Il gruppo Impegno per Finale: “L’amministrazione aumenta l’Isee per gli alloggi comunali da 25mila a 50mila”

Finale Ligure. “Siamo indignati per la proposta della maggioranza di inalzare la fascia Isee per poter alloggiare all’interno delle abitazioni comunali”. Lo dichiara in una nota il gruppo Impegno per Finale.

“Questa mattina – spiegano dal gruppo – durante la Commissione consiliare ci hanno esposto il ‘regolamento alloggi comunali’ che verrà portato dopodomani in Consiglio. Raddoppiare la fascia isee passando da 25 mila a 50 mila vuol dire trasformare gli alloggi comunali, che dovrebbero avere una finalità sociale, in alloggi di libero mercato. Una scelta che riteniamo non opportuna per una pubblica amministrazione soprattutto derivante da chi ha fatto una campagna elettorale proprio sugli alloggi sociali comunali”.

