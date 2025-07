Il nuovo ruolo di Luca Mora: “Osservo e ascolto. Ho ritrovato un D’Angelo cresciuto e uno Spezia forte”

Luca Mora non è più in mezzo al campo a lottare, ma la passione con cui affronta ogni giornata resta la stessa. Dopo quasi vent’anni da calciatore, ha deciso di cambiare prospettiva, lasciando il calcio giocato al termine della scorsa stagione per cominciare una nuova avventura, ritornando allo Spezia, ma con un ruolo diverso: collaboratore tecnico nello staff di Luca D’Angelo. Un ritorno voluto, sentito, accolto con entusiasmo. “I primi giorni stanno andando molto bene”, racconta con il sorriso a Città della Spezia dal ritiro della squadra a Santa Cristina. “C’è un po’ da abituarsi al nuovo ruolo ma piano piano lo sto facendo. È strano, ovvio, ma mi sento pronto”.

La decisione di smettere non è arrivata all’improvviso: “Erano un paio d’anni che ci pensavo. Alla fine della scorsa stagione ho deciso di fermarmi e ho ricevuto alcune richieste per diversi ruoli da post calciatore. Quando mi ha chiamato il mister ho accettato subito. È una persona che stimo tanto. E poi lo Spezia è una società dove sono stato bene, ne abbiamo parlato e non ci ho messo molto a dire sì”. Mora e D’Angelo si conoscono da tempo, da quando l’attuale tecnico aquilotto era all’inizio della sua carriera da allenatore e all’Alessandria aveva il centrocampista ai suoi ordini. “Oggi è cresciuto molto, ha più esperienza, ma a livello umano è rimasto esattamente la persona che ricordavo. Negli anni ci siamo incrociati spesso anche a Pescara, visto che lì lui è di casa e io ho giocato lì. L’ho ritrovato molto bene”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com