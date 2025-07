Liguria salute, vertice tra sindacati e Regione: dopo la metà di agosto l’incontro per chiudere l’accordo

Si è svolta oggi la riunione tra il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore alla Sanità Massimo Nicolo’ insieme ai sindacati Cgil, Cisl e Uil Funzione pubblica sul riordino delle funzioni di Alisa che andranno in capo a Liguria Salute.

In una nota di Regione Liguria ha elencato i punti affrontati nell’incontro: “Effettuare una fotografia delle funzioni del personale al 31 marzo 2025, individuare le funzioni e le figure professionali destinate al trasferimento in Regione e nel sistema sanitario regionale”. Le parti hanno trattato anche i temi relativi al “mantenimento dei livelli retributivi acquisiti dal personale che sarà oggetto di mobilità, senza incidere sui fondi contrattuali degli enti di destinazione (Regione, Aziende del servizio sanitario) e del trasferimento del personale non andrà a incidere sui piani di assunzione dei rispettivi Enti”.

“L’amministrazione regionale – conclude la nota – si è impegnata a trasmettere una proposta di accordo, entro il fine settimana e incontrerà nuovamente le Organizzazioni sindacali lunedì 18 agosto per definire e chiudere l’accordo”.

