Lunisiana Soul e Nazionale Cantanti in campo Pontremoli per la Partita del Cuore, aperta ufficialmente la vendita dei biglietti

Aperta ufficialmente la vendita dei biglietti (disponibili online, a questo link) per la Partita del Cuore in programma allo Stadio Lunezia di Pontremoli lunedì 11 agosto alle 20:45. A calcare il campo sarannno Lunisiana Soul FC e Nazionale Cantanti, rispettivamente capitanate da Zuccchero Sugar Fornaciari ed Enrico Ruggeri. Un appuntamento tra sport, musica e solidarietà il cui ricavato sarà devoluto alle associazioni Aldi, Il Domani per l’Autismo e per l’acquisto di un letto per il reparto oncologico dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Pontremoli. La partita sarà seguita da una cena benefica al Castello di Pontremoli, insieme a tanti ospiti e protagonisti della serata.

Per partecipare alla cena chiamare o scrivere via Whatsapp al numero 3493932046 per tutte le informazioni.

